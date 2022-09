Va’ Sentiero e SILKNOW: due progetti italiani tra i vincitori dei Grand Prix dei Premi europei per il patrimonio culturale

I vincitori dei Premi europei per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards 2022, il più importante riconoscimento europeo in questo ambito, sono stati celebrati con una prestigiosa cerimonia tenutasi nell’iconico Teatro dell’Opera di Praga. La cerimonia per i Premi europei del patrimonio culturale ha visto la partecipazione di Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Martin Baxa, Ministro della cultura della Repubblica Ceca e anche presidente ad interim del Consiglio dei Ministri dell’UE per la cultura, così come di Hermann Parzinger, Presidente esecutivo di Europa Nostra. La cerimonia ha riunito circa 600 partecipanti, tra professionisti della cultura, volontari, appassionati e sostenitori da tutta Europa, incluso un nutrito gruppo di giovani. La cerimonia è l’evento più importante del Summit 2022 sul Patrimonio culturale europeo che si sta svolgendo a Praga dal 25 al 27 settembre, ed incluso nel programma ufficiale della Presidenza ceca del Consiglio dell’Unione europea.

Durante la cerimonia, gli alti rappresentanti della Commissione europea e di Europa Nostra hanno annunciato con orgoglio i cinque vincitori del Grand Prix mentre il Ministro della cultura della Repubblica Ceca ha svelato il vincitore del Public Choice Award. I vincitori sono stati selezionati a partire dalla lista dei 30 straordinari progetti vincitori di questa edizione e provenienti da 18 paesi europei.

I vincitori dei Grand Prix 2022 sono:

Va’ Sentiero, ITALIA

Vincitore del Grand Prix per Sostenibilità e azione per il clima

SILKNOW, FRANCIA / GERMANIA / ITALIA / POLONIA / SLOVENIA / SPAGNA

Vincitore del Grand Prix per Innovazione

Symphony, SPAGNA

Vincitore del Grand Prix per Trasformazione digitale

Fiumi di Sofia, BULGARIA

Vincitore del Grand Prix Coesione sociale e benessere

Costa Carras †, Atene, GRECIA (postumo)

Vincitore del Grand Prix per Relazioni internazionali

I vincitori del Grand Prix sono stati scelti dal Board di Europa Nostra su consiglio di una giuria indipendente di esperti e riceveranno un premio di €10.000 ognuno.

Il Public Choice Award è stato assegnato al progetto World Vyshyvanka Day, UCRAINA, una ricorrenza annuale e celebrata a livello internazionale, volta a salvaguardare l’iconica camicia ricamata dell’Ucraina (vyshyvanka) quale importante elemento del patrimonio culturale del popolo ucraino. Questo straordinario progetto ha ottenuto il più alto numero di voti espressi tramite un sondaggio online e che ha visto la partecipazione di circa 11.000 cittadini da tutta Europa. Quest’anno, per la prima volta, il vincitore del Public Choice Award riceverà un premio di €10.000.

La cerimonia è stata uno dei principali eventi del Summit 2022 sul Patrimonio culturale europeo che si è svolto dal 25 al 27 settembre a Praga, ricordando il trentesimo anniversario dell’iscrizione del Centro Storico di Praga nella Lista del Patrimonio Mondiale. Il Summit è organizzato da Europa Nostra e dalla Rappresentanza di Europa Nostra in Repubblica Ceca in collaborazione con e con il supporto della Commissione europea e del Ministero ceco per la cultura, come parte del programma ufficiale della Presidenza ceca del Consiglio dell’Unione europea. Rappresenta, inoltre, un contributo all’Anno europeo della gioventù 2022 e all’iniziativa del New European Bauhaus. Il Summit è in parte sovvenzionato dal programma Europa Creativa dell’Unione europea.

Il Bando per i Premi europei per il Patrimonio culturale/Europa Nostra Awards 2023 sarà pubblicato la prossima settimana. Le candidature potranno essere inviate online tramite il seguente link, www.europeanheritageawards.eu entro il 18 novembre 2022.

Fonte: Commissione europea