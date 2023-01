Apple punta sulla rivale cinese di Foxconn per la produzione dell’iPhone

Apple è pronta a scommettere su Luxshare Precison, società cinese rivale della taiwanese Foxconn, per la produzione di iPhone in Cina. Una mossa con la quale Cupertino punta a ridurre la sua dipendenza da Foxconn, che negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi alla sua catena di produzione in seguito alle proteste per i lockdown da Covid all’iPhone City, così come è conosciuto l’impianto Foxconn di Zhengzhou.

Citando alcune fonti, il Financial Times riporta che Apple si appresta a offrire a Luxshare il suo primo importante ordine per produrre i modelli premium dell’iPhone, concedendo di fatto alla società cinese la possibilità di colmare il gap di produzione creato da Foxconn dallo scorso novembre. Per la società di Taiwan si tratta di un duro colpo, inflitto fra l’altro dall’ex veterana di Foxconn Grace Wang. Proprio Wang è infatti la fondatrice di Luxshare, ritenuta fino a non molto tempo fa una rivale minore di Hon Hai, il nome con cui Foxconn è quotata a Taiwan. Finora Luxshare è stata ‘confinata’ alla produzione di AirPod. Ma anni di collaborazione e di formazione hanno reso Luxshare una protagonista del settore, convincendo anche Apple delle sue capacità di produzione tanto da continuare a rosicchiare a Foxcoon ordini nel corso degli anni. Ora Luxshare è arrivata al punto di strappare alla rivale la produzione di una fetta importante di iPhone 14 Pro Max, che già produce in quantità limitate.

“Foxconn non ha potere di contrattare”, afferma Ivan Lam, analista di Counterpoint, riferendosi alle violente proteste degli ultimi mesi al suo impianto di Zhengzhou. «Guadagnare ordini per gli iPhone” premium è un “riconoscimento per l’impianto di produzione di Luxshare” a Kunshan, non lontano da Shanghai, aggiunge Lam. Altri osservatori mettono invece in evidenza come il caso di Luxshare mostra come l’allievo a un certo punto supera il maestro.