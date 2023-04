Compagnie aeree in rete per trasportare organi

Da fine gennaio il trasporto degli organi destinati ai trapianti in Italia è diventato più veloce ed efficiente. L’Enac e il Centro nazionale trapianti (Cnt) hanno stipulato un accordo che consente il trasporto degli organi, in particolare dei reni, sui voli commerciali di 13 compagnie aeree consentendo di raggiungere tutti gli scali sul territorio nazionale. All’accordo hanno aderito Aeroitalia, Albastar, Aliscargo Airlines, Cargolux Italia, Danish Air Transport, EasyJet, ITA Airways, Neos, Poste Air, Ryanair, Silver Air, Volotea e Vueling.

Il trasporto degli organi destinati a trapianto sui voli commerciali non è una novità assoluta. Finora è avvenuto in base a un protocollo operativo tra Cnt e Alitalia, poi ‘ereditato’ da ITA Airways. Questa modalità di trasporto riguarda in modo particolare i reni che, tra gli organi prelevati a scopo di trapianto, sono quelli che possono resistere più a lungo fuori dal corpo e il cui trasporto non richiede necessariamente la presenza di personale sanitario. Nei primi 11 mesi dello scorso anno, quasi la metà (87) dei 193 trasporti di reni per trapianto sono stati effettuati con voli commerciali: 80 su voli ITA, 7 su vettori Volotea.

L’accordo, presentato agli Stati generali della Rete trapiantologica, prevede l’estensione del protocollo alle altre compagnie aeree. Ciò permetterà di imbarcare gli organi sul primo volo utile nella tratta che collega la città in cui è avvenuto il prelievo con quello più vicina al ricevente. “L’aviazione civile conferma la disponibilità a garantire una connessione rapida che abbatte distanze e tempi per un servizio sanitario efficace e veloce”, ha commentato il direttore generale di Enac Alessio Quaranta. “L’impegno dell’Enac e la disponibilità delle compagnie aeree a sostegno del lavoro quotidiano degli operatori dei nostri centri permetteranno ai tanti pazienti in lista d’attesa di ricevere ancora più velocemente il trapianto di cui hanno bisogno”, ha aggiunto il direttore generale del Cnt Massimo Cardillo.

Il trasporto aereo è oggi la principale modalità di trasporto degli organi. Secondo i dati forniti dal Cnt, tra il 2019 e il 2021 sono stati complessivamente 2.716 i trasporti di organo in Italia: 1.483 in aereo, 18 in elicottero, 1.212 su gomma e 3 in treno. È riservato invece a casi estremi l’uso di aerei militari: nei primi 6 mesi del 2022 sono stati attivati soltanto in 9 casi.