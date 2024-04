Fiera Milano/Rho Salone del Mobile: servizio taxi a turno libero garantito grazie a intervento Regione Lombardia e comune di Rho

In occasione del Salone del Mobile, in programma dal 16 al 21 aprile a Milano, i taxi del bacino aeroportuale lombardo potranno effettuare regolarmente il servizio a turno libero anche presso il padiglione fieristico di Rho. Grazie anche all’interessamento dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, il Comune di Milano ha deciso di liberalizzare i turni di servizio taxi per gli operatori del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo, con le seguenti modalità: dal 16 al 21 aprile 2024, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per il carico e/o stazionamento in attesa di utenti, limitato esclusivamente al polo fieristico “Fiera Milano” di Rho.

“Apprendo con piacere che il sindaco di Milano, dopo le mie sollecitazioni, la richiesta del sindaco di Rho e delle associazioni di categoria, abbia deciso di agevolare il lavoro dei taxisti – sottolinea l’assessore Lucente. Il Salone del Mobile è la più importante manifestazione di settore a livello, che muove migliaia di persone ogni giorno. Limitare il servizio taxi sarebbe stato un clamoroso autogol da parte del Comune di Milano; una decisione che avrebbe paralizzato la città, dando una brutta immagine della Lombardia e dell’Italia”.

“Ostacolare chi quotidianamente cerca di lavorare, con divieti cervellotici e spesso incoerenti che limitano la libera circolazione, non rientra nel mio modo di agire. Bisogna collaborare tutti insieme per favorire professionisti, lavoratori e cittadini, senza preclusioni ideologiche né scelte di parte”.