Mosca pronta a infiltrarsi dietro le linee europee per sabotarle

Soldati francesi contro russi ancora non se ne sono visti, ma attentatori e sabotatori russi saranno presto all’opera in Europa, secondo quanto i servizi segreti riferiscono ai rispettivi governi, invitandoli a prendere misure per evitare sabotaggi, attentati e incendi dolosi in Europa.

Il Financial Times riferisce che a queste conclusioni sono giunti tre diversi Paesi europei condivise con il Financial Times. “Riteniamo che il rischio di atti di sabotaggio controllati dallo Stato aumenterà in modo significativo”, ha affermato Thomas Haldenwang, capo dell’intelligence interna tedesca. La Russia ora sembra a suo agio nel portare avanti operazioni sul suolo europeo con “un alto potenziale di danno”, ha detto il mese scorso in una conferenza sulla sicurezza ospitata dalla sua agenzia, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione tedesca. Il tutto dopo che due cittadini russo-tedeschi a Bayreuth, in Baviera, con l’accusa di aver complottato per attaccare siti militari e logistici in Germania per conto della Russia.

Alla fine di aprile due uomini sono stati accusati nel Regno Unito di aver appiccato un incendio in un magazzino contenente spedizioni di aiuti per l’Ucraina. La procura inglese li accusa di lavorare per il governo russo. In Svezia, i servizi di sicurezza stanno nel frattempo indagando su una serie di recenti deragliamenti ferroviari, che sospettano possano essere atti di sabotaggio appoggiati dallo Stato. A Berlino una fabbrica di uno stabilimento legato alla produzione di missili per l’Ucraina è andato a fuoco. La nube tossica ha messo in allerta la zona orientale della capitale tedesca. Una coincidenza sospetta, che lascia aperta l’ipotesi che i sabotaggi forse sono già iniziati.

Sul fronte ucraino nulla di nuovo invece e ovviamente nulla di positivo. Che Putin arruoli nelle carceri perché nessuno ha voglia di andare al fronte era noto e in parte anche ovvio: il personale reclutato non ha una formazione militare ma è comunque educato alla violenza. Ora la Russia sta utilizzando la brutalità di quelle reclute anche per spaventare gli avversari, come emerge dalla notizie riportate dal canale francese TF1. Due dei criminali più brutali della Russia sono stati scarcerati e inviati al fronte per combattere la guerra contro l’Ucraina. Uno ha ucciso un uomo e poi ne ha cucinato il cuore. L’altro ha smembrato due giovani donne.