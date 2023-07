La morte di Vittorio Prodi lascia un vuoto nel mondo della scienza e della cultura, voglio inoltre ricordare il suo importante impegno come parlamentare europeo, anni nei quali ho avuto modo di conoscerlo come collega ed apprezzarlo anche per la grande umanità.

Alla famiglia e al Presidente Prodi, colpito in poco tempo da un nuovo grande dolore, la mia più sentita partecipazione.