Continuano le morti ‘misteriose’ a Mosca

Dopo la morte “misteriosa” dell’oligarca Kudryakov trovato senza vita, nei giorni scorsi, nel suo appartamento di Mosca ora è la volta di Anton Cherepennikov, milionario con legami con i servizi segreti russi e proprietario della Russia IKS holding, la più grande azienda russa di informatica, intercettazioni, sistemi operativi investigativi.

L’azienda è stata usata dall FSB, il servizio di sicurezza federale per condurre intercettazioni telefoniche.

Continuano le morti sospette di molte persone collegate a Putin, sospette si fa per dire ovviamente visto che la loro morte non è ovviamente una punizione divina ma umana e che è noto come Putin, da sempre, non abbia remore a far sparire chi è diventato, per qualsivoglia motivo, scomodo o pericoloso.