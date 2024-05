Il Comune di Milano cerca docenti di francese

Il Comune di Milano ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Formativi – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – Docente: classe di insegnamento AA022 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (Francese).

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a far tempo dalle ore 12:00 del 10/05/2024 e non oltre le ore 12:00 del 10/06/2024, unicamente per via telematica attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS, mediante la compilazione del form di candidatura sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica, “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/. Per la partecipazione al concorso è richiesto il versamento, entro il termine di scadenza del Bando, della tassa di euro 10,00 da effettuare esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA.

Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”.

Per qualunque altra informazione, o comunicazione, i candidati possono inviare una pec al seguente indirizzo: ru.selezioni@pec.comune.milano.it.