All’interno di una civiltà globale la comunicazione diventa un elemento importante e determinante per la sua stessa definizione. Si parla, infatti, di “infocrazia” come di una evoluzione (assolutamente imperfetta) degli asset democratici espressi dalle diverse “civiltà” contemporanee.

In questo contesto, allora, anche la stessa comunicazione istituzionale rappresenta un fattore fondamentale nel mantenimento di un rapporto tra le istituzioni ed i cittadini quanto nella sua evoluzione.

L’obiettivo principale dovrebbe essere rappresentato dal fornire all’utenza dei riferimenti precisi e verificabili, tanto nella tutela dei propri diritti quanto nella trasparenza delle linee guida politiche, economiche e sociali delle istituzioni stesse.

Ovviamente, i canali utilizzati quanto le occasioni scelte per rafforzare la comunicazione istituzionale rappresentano essi stessi delle forme di rispetto e sensibilità tali da comprometterne lo stesso contenuto informativo proposto. Quando, infatti, si utilizza un evento di natura assolutamente lontano dal contesto politico per riaffermare la posizione del governo all’interno di un confronto importante per l’intera cittadinanza italiana, si passa inevitabilmente dalla comunicazione alla banale “propaganda” governativa, espressione della peggiore deriva ideologica massimalista.

Oggi, ma il problema nasce molto prima, utilizzare un Festival per “propagandare” e quindi giustificare le posizioni governative (nazionali quanto europee) rappresenta la conferma di una regressione culturale senza precedenti.

Un altro passo nella direzione contraria rispetto ad una qualsiasi evoluzione di un sistema democratico e liberale.