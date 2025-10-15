Foto tratta da Pixabay
AttualitàIn Evidenza

Ferma condanna dell’attacco alla stampa e alle Forze dell’Ordine a Udine

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 15 Ottobre 2025
Meno di un minuto

Il Patto Sociale, testata indipendente ed apartitica, che dal 1987, senza alcun finanziamento, offre ai lettori informazioni ben distinte dal commento, si unisce alla condanna di quanto è avvenuto ad Udine contro giornalisti e Forze dell’Ordine.

La libertà d informazione è non solo un diritto ma un dovere in uno stato democratico e la tutela di giornalisti e Forze dell’Ordine deve essere garantita rendendo facinorosi e delinquenti in condizione di non nuocere più alla vita civile degli Italiani e di coloro che svolgono il loro dovere, spesso a rischio della personale incolumità.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 15 Ottobre 2025
Meno di un minuto
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Un ex eurodeputato inglese ammette di essersi venduto a Putin

15 Ottobre 2025

Anche l’ambiente tra le vittime di Putin in Ucraina

15 Ottobre 2025

La sola visione futura assicura il futuro al Paese

15 Ottobre 2025

Cordoglio per i tre carabinieri uccisi

15 Ottobre 2025
Pulsante per tornare all'inizio