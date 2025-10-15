Ferma condanna dell’attacco alla stampa e alle Forze dell’Ordine a Udine

Il Patto Sociale, testata indipendente ed apartitica, che dal 1987, senza alcun finanziamento, offre ai lettori informazioni ben distinte dal commento, si unisce alla condanna di quanto è avvenuto ad Udine contro giornalisti e Forze dell’Ordine.

La libertà d informazione è non solo un diritto ma un dovere in uno stato democratico e la tutela di giornalisti e Forze dell’Ordine deve essere garantita rendendo facinorosi e delinquenti in condizione di non nuocere più alla vita civile degli Italiani e di coloro che svolgono il loro dovere, spesso a rischio della personale incolumità.