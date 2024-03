La Federazione europea dei veterinari pubblica un manifesto per le Elezioni Europee

Riceviamo e pubblichiamo il manifesto della Fve (Federazione europea dei veterinari) diffuso in vista delle prossime Elezioni Europee

In vista della prossime elezioni europee, la Fve ha pubblicato un manifesto per far luce sulle necessità dei Veterinari “guardiani della salute pubblica”.

“L’Europa è la culla delle cure veterinarie da oltre 250 anni” e gode di una reputazione di primo piano a livello mondiale per la salute e il benessere degli animali. I Veterinari sono i guardiani della salute pubblica – dichiara la FVE – salvaguardando gli standard di sicurezza alimentare e rafforzando il commercio agricolo dell’UE.

Tramite un manifesto la Federazione dei veterinari europei mira ad attenzionare il mondo politico, in vista delle prossime elezioni europee, sulla carenza di veterinari e di farmaci e illustra una serie di provvedimenti per migliorare la qualità del lavoro dei Veterinari nell’adempimento della loro funzione pubblica.

“I veterinari di oggi non sono solo medici veterinari” dichiara la Fve “ma svolgono un ruolo fondamentale nella protezione della salute pubblica dalle malattie animali che potrebbero minacciare la salute umana e la società, dall’influenza aviaria alla rabbia”. “Noi proteggiamo la tua salute supervisionando la salute e il benessere del bestiame e assicurando che tutto il latte, le uova, il pesce e la carne siano sicuri” per i consumatori.

Carenza di Veterinari – Il manifesto mette in guardia dai rischi che la carenza di Veterinari potrebbe causare in Europa: “l’accesso all’assistenza veterinaria è diventato più difficile per i proprietari di animali a causa della carenza veterinari”. Servizi veterinari “robusti e dotati di risorse adeguate sono un bene pubblico”.