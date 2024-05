L’uguaglianza di genere a Parigi 2024

Riceviamo e pubblichiamo un articolo del Prof. Francesco Pontelli

All’interno del delirio ideologico rappresentato dal politicamente corretto i concetti di uguaglianza e di identità di genere vengono stravolti anche nella semplice selezione dei tedofori che ci porteranno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’uguaglianza tra le persone nasce e si conferma solo azzerando il parametro identitario e di genere come elemento caratterizzante, quindi eliminando lo stesso valore ideologico che lo sostiene.

In altre parole, solo quando una persona non verrà più identificata in rapporto alla propria identità di genere o sulla base delle intime attitudini sessuali, ma semplicemente riconosciuta e sostenuta per le proprie capacità, solo allora si potrà parlare di una vera uguaglianza ed anche la definizione “identità di genere” verrà considerata anacronistica.

All’interno di questo rinnovato senso di uguaglianza, quindi, la scelta di una Drag Queen come tedoforo per le prossime Olimpiadi di Parigi rappresenta quanto di più ghettizzante ed imbarazzante per la sua stessa comunità ma soprattutto per chi sostiene questa deriva ideologica, in quanto l’unico parametro utilizzato per la sua scelta è quello di rappresentare una identità minoritaria di genere.

All’interno di un concetto ma soprattutto di un percorso di uguaglianza, che rappresenta ovviamente più una direzione che un traguardo, tutte le persone andrebbero considerate in rapporto alle proprie attività e qualità e non certo come espressione di una propria identità di genere.

Come logica conseguenza, allora, il riconoscimento e l’esaltazione di una qualsiasi identità di genere considerate semplicemente in base a parametri identitari sessuali rappresenta lo stesso substrato culturale per la loro stessa marginalizzazione.

Esattamente quanto riuscirà ad ottenere la scelta dei tedofori alle prossime olimpiadi di Parigi, giochi che già ora rappresentano un arretramento culturale senza precedenti.