Ogni giorno il Tricolore

La bandiera della libertà, la bandiera della democrazia e della Repubblica italiana, per me è esposta tutto l’anno, la bandiera tricolore sull’ingresso di casa mia e nel mio ufficio, un tricolore contro tutte le dittature, di qualunque genere, anche se camuffate con elezioni farsa.

La bandiera italiana contro i soprusi, le prevaricazioni, le doppie verità, i compromessi per interessi di parte, le violenze verbali e fisiche, i tradimenti e gli attacchi alle spalle, i falsi appelli alla pace, la giustizia a comando o l’indifferenza di alcuni rappresentanti delle varie istituzioni.

La bandiera per riparare alle ingiustizie, ai proclami politici non seguiti dai fatti, alle povertà che non hanno risposta, per ridare a tutti non solo speranze ma anche certezze di operare insieme per una società a misura d’uomo dove nessuno si senta abbandonato.

Una bandiera, il Tricolore della Repubblica italiana, che sventoli tutto l’anno nelle nostre azioni e non solo in qualche ricorrenza ufficiale, una bandiera che unisca e non divida.