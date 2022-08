Persone normali e marziani

Tra tutti che, più che mai in campagna elettorale, dichiarano e promettono mi vengono in mente alcune considerazioni:

ancora una volta, in questa torrida estate, abbiamo visto come in un minuto gli eventi naturali possano stravolgere la nostra vita, morti e feriti, centinaia di evacuati dalle proprie abitazioni, autostrade o linee ferroviarie in crisi, siamo in molti rimasti bloccati in tutto e per tutto dalla mancanza di elettricità che non solo ha fatto sciogliere il frigorifero ,tolto la luce in casa ma ci ha impedito di fare benzina o di mangiare una cosa qualsiasi al ristorante o al bar. Siamo una società super tecnologica ma… un piccolo tornado, un maxi temporale o qualche settimana di siccità possono stravolgere ed hanno stravolto la nostra vita, internet e cellulari compresi.

I super Paperoni possono fare vacanze miliardarie nello spazio ma noi rischiamo una multa se accendiamo il caminetto di casa. Ci spingono a comperare l’auto elettrica, che per altro è ancora agli albori per capacità kilometrica, ma non ci dicono né come smaltiranno le batterie né come le ricaricheremo se andrà via la corrente.

Già, la corrente, l’energia, che non si crea dal nulla ma dall’acqua, dal sole, dal vento e dai combustibili…,piaccia o non piaccia, e il tanto parlare di nucleare dovrebbe portare a spiegare come e dove si smaltiranno le scorie, visto che in Italia abbiamo ancora il problema di smaltire quelle di Caorso e, diciamo le cose come stanno, per avere centrali di ultima generazione, cioè potenzialmente sicure, ci vorranno ancora anni.

Qualcuno che, giustamente, parla di salario minimo ha anche pensato alle pensioni minime? Di anziani ed invalidi?

Tutti sui social a spararsi addosso, a promettere la luna e a sembrare, alle persone comuni, sempre più marziani mentre intanto dilaga sempre più la violenza verbale e fisica.