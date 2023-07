Al telefono è sempre più depressa; sono geni di famiglia e non danno tregua.

Posso capire la situazione: c’è la vecchiaia e la salute danneggiata.

Ma non possiamo farci niente: nulla cambia se non in peggio: più anni più malanni.

Ci avvitiamo in una crescente malinconia.

Me li ricordo quelli che se ne sono già andati.

Una capatina a dare conforto, a rompere la solitudine e, poi, via verso la vita: aria fresca dal finestrino e tanto tempo da sprecare.

Ora è quasi tutto finito.

Mi domando: verrà un domani qualcuno a trovarmi?

Ma certo che sì: mi rispecchio in volti affettuosi in attesa di scappare. Nessun rimprovero, dunque, perché è così che gira la ruota.

Chiudo gli occhi e mi serro nella bolla dei ricordi: aria fresca dal finestrino e poco tempo da non sprecare. Coraggio