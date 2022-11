San Martino, il Jazz Festival e il PNRR a Manerbio

Tanti eventi a Manerbio nei prossimi giorni. Venerdì 4 novembre presso il Teatro Politeama si terrà un concerto musicale organizzato dall’Assessorato alla Cultura, dall’Associazione Convertus Convivium e da Destinazione Musica. L’ingresso è gratuito.

Domenica 13, invece, festa di San Martino e Festa del Ringraziamento. Nella mattinata alcuni trattori storici e attuali sfileranno in corteo per le vie di Manerbio partendo dal piazzale del Famila sino a via san Martino, dove si fermeranno.

Alle 11.15 si svolgerà Messa di ringraziamento, con la benedizione dei mezzi agricoli. A partire dalle 15.30 in Oratorio ci sarà il battesimo della sella per i più piccoli e musica.

E’ tempo di ripartire con una nuova tradizione locale, un momento di condivisione tanto con gli agricoltori manerbiesi quanto con il Comune di Saint Martin de Crau, con il quale esiste un gemellaggio dal 2015, e che sarà presente con una sua piccola delegazione.

Giovedì prossimo comincia la rassegna del Jazz Festival, che dopo una lunga pausa, per il secondo anno consecutivo, torna a rendere la musica protagonista a Manerbio. L’Amministrazione Comunale ha rinnovato il suo sostegno in modo importante offrendo l’utilizzo gratuito del Politeama, di cui ha alcune serate a disposizione in forza del contributo dato lo scorso anno alla Parrocchia per la sua riqualificazione. Inoltre, è stato erogato anche un contributo di 3.000 euro a favore dell’evento. Il programma completo e i biglietti sono disponibili qui, sul sito ufficiale della Civica Associazione Musicale Santa Cecilia

Tra le buone notizie di queste settimane c’è anche il finanziamento per il rifacimento dell’Asilo nido. La struttura, come è evidente, è datata e comincia a dimostrare tutti i suoi limiti. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale – che possiede l’immobile in cui si svolge il servizio – ha candidato l’edificio ad un bando del PNRR per la demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime.

Il progetto è stato giudicato positivamente dal Ministero, che ha finanziato al 100% i lavori strutturali per realizzare la nuova opera. È ricominciata la Stagione Teatrale, qui tutte le info sui prossimi spettacoli

Il 6 novembre si ricorderà la fine della Grande Guerra e tutti i caduti, i disperi e i mutilati manerbiesi. Qui il programma.

Il 20 novembre si terrà in Biblioteca un Torneo di Scacchi! Qui tutte le info.