TrustMeUp apre agli e-commerce che scendono in campo per le donazioni “a costo zero”

Raddoppiare il valore delle donazioni ed essere una nuova fonte di acquisizione e fidelizzazione clienti per e-commerce, creando una nuova CSR (Corporate Social Responsibility o responsabilità sociale d’impresa) condivisa che permette ai consumatori di donare-comprando “a costo zero”. È questa la proposta di TrustMeUp, l’unica piattaforma web internazionale che trasforma ogni acquisto in donazione e ricompensa ogni donazione al 100% in sconti per acquisti digitali.

La piattaforma rappresenta una nuova frontiera dello shopping digitale dove gli e-commerce e i loro clienti vengono premiati per aver sostenuto le organizzazioni e gli enti benefici che con la loro attività fanno la differenza. I consumi, fatti in modo differente e consapevole, possono impattare positivamente sulla società e aiutare il mondo del Non Profit in maniera semplice, sostenibile e senza costi aggiuntivi.

Tramite la piattaforma i consumatori possono donare mediamente il 15% dell’importo speso in uno dei negozi online aderenti, direttamente al momento dell’acquisto e senza costi aggiuntivi (DonaComprando). Alternativamente possono effettuare una donazione, di qualsiasi importo, a favore di un Ente Non Profit presente all’interno di TrustMeUp e trasformare lo stesso valore in uno sconto digitale, da utilizzare in seguito in uno degli e-commerce presenti (Dona-Ricevi-Compra). Il tutto sempre sicuro e trasparente grazie alla blockchain.

Infine, TrustMeUp emetterà per conto dell’Associazione Non Profit cui è stata fatta la donazione una ricevuta valida ai fini delle detrazioni fiscali.

Tra le 44 realtà non profit che hanno già aderito al suo modello innovativo di raccolta fondi per il Terzo Settore, la piattaforma conta associazioni come Fondazione Telethon, SOS Villaggi dei Bambini, Fondazione Albero della Vita Onlus e City Angels.