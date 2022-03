“Uniti in campo per fare del bene”: nasce la Nazionale Italiana delle Associazioni Non Profit

“Uniti in campo per fare del bene”. Mai come ora, lo sport può essere volano di solidarietà a dimostrazione che l’unità di intenti può andare oltre ogni bandiera e colore di appartenenza. Da queste considerazioni nasce la Nazionale Italiana Non Profit di calcio, un’idea di Angelo Fasola, CEO di TrustMeUp, la nuova e rivoluzionaria piattaforma che dà voce alle cause di Associazioni Non Profit, e Thomas Molendini, presidente Art & Luxury, Associazione Non Profit.

La prima partita della Nazionale Italiana Non Profit è in programma nell’estate 2022, partecipando alla “Partita del Sole”, ideata dalla Nazionale Azzurri.

“Uniti dallo sport per fare del bene: è il nostro appello rivolto a tutte le realtà del Terzo Settore che abbiano voglia di scendere in campo per una nuova responsabilità sociale e condivisa. Desideriamo essere l’esempio di come sia possibile raggiungere obiettivi comuni superando le differenze, i colori e le bandiere”, commenta Angelo Fasola, CEO di TrustMeUp che aggiunge: “Ogni partita sosterrà un progetto specifico, in accordo con le associazioni aderenti alla nazionale”.

La Nazionale Italiana Non Profit sta selezionando le 25 Associazioni che desiderano aderire al progetto e scendere in campo già per gli eventi in programma nel 2022.

Per informazioni e candidature: info@nazionalenonprofit.org