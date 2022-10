448 Stage al Parlamento Europeo 2023: tutte le offerte attive con Borse Schuman

Dal 1° al 31 ottobre 2022, ci si può candidare per uno dei numerosi stage di cinque mesi al Parlamento Europeo nel 2023. Due i periodi: I FLUSSO: da marzo a luglio 2023 – II FLUSSO: da ottobre a febbraio

Il Parlamento offre varie opportunità di stage presso il Segretariato Generale. Queste esperienze daranno modo di seguire un percorso professionale ed ampliare la propria visione delle attività del Parlamento europeo.

I tirocini Schuman sono riservati ai titolari di diploma universitario o di istituti equivalenti, permettono di completare le conoscenze acquisite nel corso di studi e di familiarizzare con le attività dell’Unione europea, in particolare del Parlamento europeo.

I settori di riferimenti sono: Comunicazione (139), Occupazione, Economia e Finanza (17), Infrastrutture e Logistica (09), Legge (31), Relazioni Internazionali (47), Politiche interne UE (29). Amministrazione (79), IT (18), Multilinguismo (79).

I Requisiti richiesti sono: avere 18 anni, avere un diploma universitario, possedere le competenze linguistiche richieste dall’offerta, fornire un estratto del casellario giudiziale, non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un’istituzione o in un organo dell’UE, non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l’inizio del tirocinio

I candidati selezionati potranno beneficiare dei contributi forniti dalle borse di studio Schuman. Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un’indennità di circa 1.300 euro al mese, con una ponderazione applicabile per il resto dei luoghi di assegnazione.

Per fare domanda di stage, a partire dal 1° e fino al 31 ottobre 2022, sarà necessario selezionare l’offerta per la quale si intende candidarsi, cliccare su Apply online e completare il formulario di registrazione con i propri dati personali.

Successivamente, sarà necessario collegarsi al proprio account, caricare il proprio CV (solo in formato Europass) e caricare una lettera di motivazione (una pagina al massimo).

Per ulteriori informazioni, si invota a consultare la PAGINA DEDICATA ai tirocini Schuman,

Guida agli Stage al Parlamento Europeo, Pagina Faebook European Parliament Trainee

I candidati possono presentare domanda per 3 offerte di tirocinio per ogni periodo.