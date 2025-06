La Commissione annuncia i vincitori dei premi LIFE 2025

In occasione della Settimana verde dell’UE, la Commissione ha annunciato i vincitori dei premi LIFE di quest’anno, che riconoscono i progetti più innovativi, di ispirazione e di impatto finanziati dal programma LIFE dell’UE in tre categorie: protezione della natura e biodiversità, economia circolare e qualità della vita, e azione per il clima.

Il premio LIFE per la natura e il premio LIFE dei cittadini sono andati a LIFE Lynx. Il progetto di Slovenia, Croazia, Italia, Slovacchia e Romania ha riunito conservazionisti, cacciatori e comunità locali per invertire con successo il declino della lince alpina nelle Alpi dinariche. Il vincitore del premio LIFE per l’economia circolare e la qualità della vita, LIFE POPWAT, ha invece sperimentato una nuova tecnologia basata sulla natura per eliminare l’inquinamento dalle acque contaminate nella Repubblica Ceca e Polonia. Infine, il premio LIFE per l’azione per il clima è stato assegnato a LIFE DESERT-ADAPT, un progetto volto a combattere la desertificazione migliorando la qualità del suolo, la capacità di ritenzione idrica e la resilienza degli ecosistemi in Italia, Spagna e Portogallo.