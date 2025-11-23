Nasce a Piacenza spazio ‘694 per incontri, mostre e presentazioni

A Piacenza è nato un nuovo spazio per incontri, mostre e presentazioni. E’ lo spazio ‘694 e si trova in un oratorio del ‘600 recentemente ristrutturato. Si tratta di un oratorio della fine del XVI secolo, in una delle strade più antiche della città, vicina alla stazione e al polo universitario di architettura e ingegneria. Nella ristrutturazione sono stati messi in luce gli affreschi del catino dell’abside e di una parte delle due pareti laterali. La chiesetta, che era dedicata a Santa Maria delle Grazie, è collegata a una stanza con attrezzature da cucina di estrema modernità e a un delizioso cortiletto.

Una cornice particolare che unisce la suggestione del luogo alla funzionalità degli spazi, per eventi culturali o incontri professionali o anche tra amici. Il luogo può essere raggiunto facilmente ed è vicino a una delle più antiche trattorie piacentine. L’ambiente è avvolgente ed accogliente e gode di un’ottima acustica.