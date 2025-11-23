Costume e Società

Nasce a Piacenza spazio ‘694 per incontri, mostre e presentazioni

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 23 Novembre 2025
1 minuto di lettura
A Piacenza è nato un nuovo spazio per incontri, mostre e presentazioni. E’ lo spazio ‘694 e si trova in un oratorio del ‘600 recentemente ristrutturato. Si tratta di un oratorio della fine del XVI secolo, in una delle strade più antiche della città, vicina alla stazione e al polo universitario di architettura e ingegneria. Nella ristrutturazione sono stati messi in luce gli affreschi del catino dell’abside e di una parte delle due pareti laterali. La chiesetta, che era dedicata a Santa Maria delle Grazie, è collegata a una stanza con attrezzature da cucina di estrema modernità e a un delizioso cortiletto.
Una cornice particolare che unisce la suggestione del luogo alla funzionalità degli spazi, per eventi culturali o incontri professionali o anche tra amici. Il luogo può essere raggiunto facilmente ed è vicino a una delle più antiche trattorie piacentine. L’ambiente è avvolgente ed accogliente e gode di un’ottima acustica.
Per lo spazio ‘694 si può contattare adamolinar@gmail.com o mandare un messaggio whatsapp 3465254914.
Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 23 Novembre 2025
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Con i nostri animali possiamo essere liberi

19 Novembre 2025

‘Il Giudice e il bambino’ di Dario Levantino vince il ‘Premio Megliounlibro 2025’

10 Novembre 2025

Quei naviganti italiani, così coraggiosi (e un po’ folli)

4 Novembre 2025

Tupuka, una storia di coesistenza

4 Novembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio