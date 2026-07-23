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Europa

La Commissione autorizza l’acquisizione di Eni Plenitude da parte di Eni e Ares

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 23 Luglio 2026
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La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo comune di Eni plenitude S.p.A. Società Benefit (“Eni plenitude”) da parte di Eni S.p.A, entrambe italiane, e della statunitense Ares Management Corporation (“Ares”).

L’operazione riguarda principalmente il settore dell’energia.

La Commissione ha concluso che l’operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che il nuovo azionista che esercita il controllo congiunto non opera sullo stesso mercato dell’impresa comune o su mercati ad esso collegati verticalmente. L’operazione notificata è stata esaminata nell’ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.

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