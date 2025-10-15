Foto tratta da Pixabay
Europa

La Commissione infligge ammende ai marchi di moda Gucci, Chloé e Loewe per oltre 157 milioni di euro per pratiche tariffarie anticoncorrenziali

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 15 Ottobre 2025
Meno di un minuto

La Commissione europea ha inflitto ammende alle imprese di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver fissato i prezzi di rivendita in violazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza. Dall’inchiesta della Commissione è emerso che le tre società hanno limitato la capacità dei rivenditori terzi indipendenti con cui lavorano di fissare i prezzi al dettaglio online e offline per i prodotti progettati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi. Questo tipo di comportamento anticoncorrenziale aumenta i prezzi e riduce la scelta per i consumatori.

Le ammende, che sono state ridotte in tutti e tre i casi a seguito della cooperazione delle imprese con la Commissione, ammontavano complessivamente a oltre 157 milioni di euro.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 15 Ottobre 2025
Meno di un minuto
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Nuovo invito a presentare proposte per i media annunciato durante la cerimonia di premiazione dei vincitori del premio Megalizzi-Niedzielski

15 Ottobre 2025

Il sistema di ingressi/uscite dell’UE entra progressivamente in funzione dal 12 ottobre 2025

10 Ottobre 2025

Fisico finanziato dall’UE vince il premio Nobel 2025

8 Ottobre 2025

COVID-19: la Commissione firma un contratto di aggiudicazione congiunta per vaccini

3 Ottobre 2025
Pulsante per tornare all'inizio