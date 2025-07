Monitoraggio dell’inquinamento nell’UE: riuscito il lancio di Sentinel-4

Il Sentinel-4 di Copernicus, in orbita a seguito del lancio da Cape Canaveral del 1o luglio 2025, rappresenta un importante passo avanti negli sforzi dell’Europa per monitorare la qualità dell’aria.

Si tratta della prima missione Copernicus in orbita geostazionaria dedicata al monitoraggio delle condizioni atmosferiche in Europa, che potenzia notevolmente le capacità dell’UE di osservare la Terra. Sentinel-4 è dotato di uno spettrometro UVN (Ultraviolet Visible Near-infrared) avanzato, appositamente costruito per misurare con precisione inquinanti atmosferici critici come l’ozono (O 3 ), il biossido di azoto (NO 2 ), la formaldeide (HCHO), il biossido di zolfo (SO 2 ) e gli aerosol.

Una volta operativa, la missione fornirà dati orari fondamentali sulla composizione atmosferica. Queste informazioni consentiranno al servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS) di offrire approfondimenti in tempo reale a scienziati, responsabili politici e agenzie ambientali, a sostegno degli sforzi per mitigare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria in tutta Europa. La missione contribuisce direttamente alle politiche ambientali dell’UE, tra cui la direttiva sulla qualità dell’aria ambiente e il piano d’azione “inquinamento zero”.

Copernicus costituisce la componente di osservazione della Terra del programma spaziale dell’UE.