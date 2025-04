Ricercatori e innovatori invitati a definire la strategia europea sull’IA nella scienza

La strategia europea sull’intelligenza artificiale nella scienza accelererà l’uso responsabile dell’IA e aiuterà gli scienziati europei ad adottarla più facilmente, nonché a rafforzare la ricerca in settori chiave, quali il cambiamento climatico, la salute e la tecnologia pulita. La Commissione ha avviato due consultazioni fondamentali, invitando i ricercatori e la comunità della ricerca e dell’innovazione a contribuire mediante un invito a presentare contributi e un questionario mirato.

La strategia porterà inoltre alla creazione di un Consiglio europeo per la ricerca sull’IA. Il Consiglio sarà una risorsa per la scienza dell’intelligenza artificiale in Europa, che metterà in comune le risorse per gli scienziati che la sviluppano e la applicano nell’Unione e guiderà il suo progresso nella scienza a livello europeo.

L’uso dell’IA sta promuovendo settori scientifici, quali l’astronomia, la diagnostica medica, la scoperta di farmaci, la scienza dei materiali e la modellizzazione del clima. La strategia si baserà su questi traguardi migliorando l’accesso agli strumenti di IA e alle infrastrutture informatiche, attirando talenti e investimenti per sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Ciò stimolerà anche l’innovazione e la competitività dell’UE.

E’ stata pubblicata un’edizione aggiornata della ricerca ‘Guida all’uso responsabile dell’IA generativa nella ricerca’ del Forum dello spazio europeo della ricerca, assicurando così alla comunità della ricerca e dell’innovazione dell’UE la disponibilità di orientamenti aggiornati per restare al passo con questa tecnologia in rapida evoluzione.

L’invito a presentare contributi e il questionario mirato saranno aperti fino al 5 giugno 2025.