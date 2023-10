Simulazioni di attacchi informatici su grande scala condotte da Commissione e Stati membri dell’UE per rafforzare la preparazione

Rappresentanti ad alto livello in materia di cibersicurezza degli Stati membri dell’UE, della Commissione e dell’Agenzia dell’UE per la cibersicurezza (ENISA) partecipano a un’esercitazione a livello operativo della durata di due giorni, il cosiddetto “Blue OLEx 2023”, per verificare la preparazione dell’UE in caso di crisi informatica. L’esercitazione è organizzata nel quadro della rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche, o “EU-CyCLONe”.

La rete EU-CyCLONe contribuisce all’attuazione del piano d’azione della Commissione per una rapida risposta alle crisi o agli incidenti di cibersicurezza transfrontalieri su larga scala. La rete integra le strutture di cibersicurezza dell’UE, fornendo un collegamento tra la cooperazione a livello tecnico, mediante un gruppo di risposta agli incidenti di cibersicurezza, e quella a livello politico, ad esempio mediante i dispositivi integrati

per la risposta politica alle crisi, il meccanismo di risposta alle crisi dell’UE che favorisce un processo decisionale rapido e coordinato a livello politico in caso di crisi gravi e complesse.

I partecipanti discuteranno inoltre di questioni strategiche di politica informatica, in particolare di come definire un quadro coerente per la gestione delle crisi a livello dell’Unione.