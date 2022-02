Ucraina: L’UE fornisce assistenza di emergenza in materia di protezione civile

A seguito di una richiesta di assistenza di emergenza da parte del governo ucraino a causa della minaccia di un’ulteriore aggravarsi della situazione, la Commissione europea coordina la consegna di forniture essenziali per assistere la popolazione civile attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE. L’obiettivo è sostenere gli sforzi di preparazione dell’Ucraina a tutti gli scenari possibili. Il sostegno iniziale offerto attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE comprende attrezzature mediche e una stazione medica, tende e generatori elettrici provenienti da Slovenia, Romania, Francia, Irlanda e Austria. Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE è in costante contatto con le autorità ucraine per inviare assistenza supplementare e l’UE è pronta a fornire sostegno come richiesto.

Fonte: Commissione europea