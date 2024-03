Campari mette a disposizione borse di studio per diventare Bartender

All’interno del Patto per il Lavoro del Comune di Milano, Campari Academy mette a disposizione 40 borse di studio destinate a ragazze e ragazzi tra i 18 e 25 anni che desiderano avviare una professione nel mondo della miscelazione e dell’ospitalità

È un’opportunità unica quella offerta da Campari Academy all’interno del Patto per il Lavoro del Comune di Milano: grazie al progetto Next generation, la prestigiosa accademia di Campari per la formazione in bartending e bar management mette in palio 40 borse di studio – 20 per ciascuno dei due corsi che partiranno – del valore di 690,00 euro ciascuna per frequentare un corso altamente professionale per diventare i bartender di domani, acquisendo tutte le informazioni teoriche e pratiche per affrontare i primi passi nel mondo della miscelazione e dell’ospitalità.

Next Generation è rivolto a giovani talenti che desiderano lavorare nel settore bar/pub/locali/hotellerie di età compresa tra i 18 e i 25 anni residenti nella città metropolitana di Milano.

I posti sono limitati per cui verranno considerati quali elementi valutativi anche il voto di diploma (preferibilmente nell’ambito degli Istituti professionali dedicati alla ristorazione/hotellerie) e un ISEE non superiore a € 27.000

La formazione fornirà le competenze per poter lavorare al banco bar per la preparazione di cocktail e aperitivi, figura molto richiesta su tutto il mercato lombardo.

Alla fine del programma, i corsisti entreranno a far parte del network di Campari Group e Campari Academy.

Queste le figure professionali che verranno formate: Bartender – Barback – Preparazione cocktail

I corsi sono strutturati seguendo un approccio teorico-pratico. Ogni corsista avrà a disposizione una personale postazione da lavoro per poter praticare quanto studiato e simulare reali situazioni lavorative. Durante la formazione il programma consentirà di applicare le tecniche apprese sin da subito e riconoscere prodotti, attrezzature e tecniche necessarie alla preparazione dei cocktail.

Nello specifico, il programma toccherà le seguenti tematiche:

Set-Up

Tools

Bicchieri

Barback & HACCP

Frutta e Garnish

Il servizio in sala

Pouring

Merceologia

Tecniche di preparazione

Il gusto

La struttura dei cocktail

BilanciamentoRicette classiche

Durante la formazione saranno inoltre previsti dei momenti di autovalutazione ed un esame finale volto a garantire il corretto apprendimento e la concreta crescita professionale e personale.

I corsi di formazione ha una durata di 40 ore ciascuno distribuite in 5 giornate – 8 ore al giorno – e si terranno presso la Campari Academy Italia, Via Davide Campari 23, – Sesto San Giovanni

Le candidature devono essere inviate a Campari Academy utilizzando il modulo allegato scrivendo all’indirizzo mail Info-it@campariacademy.com

La prima sessione di corso è prevista in partenza in data 18/03, verranno prese in considerazione per questa prima sessione solo le candidature arrivate entro la data di partenza.

Info e contatti: Campari Academ, Via Davide Campari, 23 – Sesto San Giovanni (MI)

Info-it@campariacademy.com