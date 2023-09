Combi Mais batte la siccità: resa di 17,6 tonnellate per ettaro

Arrivata ai 100 anni di attività, per i quali ha ricevuto anche un riconoscimento dal sindaco di Mediglia, Giovanni Carmine Fabiano, l’Azienda agricola Folli della Famiglia Vigo celebra quest’anno i 10 anni di operatività di Combi Mais, il progetto innovativo che utilizza l’agricoltura di precisione per ottimizzare l’impiego di risorse (a partire dall’acqua) per la coltivazione del mais.

L’edizione 10.0 do Combi Mais ha conseguito una resa di 17,6 tonnellate di granella di mais a ettaro, con un raccolto di alta qualità e privo di micotossine. «Il mais è strategico perché con il mais alimentiamo zootecnia, esseri umani e biotecnologie – ha sottolineato Mario Vigo, titolare con il fratello Andrea dell’Azienda Agricola Folli e ideatore del progetto – Con il nostro protocollo – sostiene Vigo – promuoviamo un’agricoltura sostenibile, che utilizza le più moderne tecnologie per il risparmio idrico e con prodotti chimici “intelligenti”. Non a caso i nostri campi sono circondati dagli alveari con cui produciamo dell’ottimo miele». «Nel 2010 – ha detto ancora Vigo – in Italia avevamo 996mila ettari di mais che nel 2022 sono diventati 573mila, di cui 89mila nella pianura Padana. Nel 2010 la Lombardia aveva 330mila ettari di mais e nel 2022 ne abbiamo 180.015. Il calo è significativo e deve fare ragionare in termini di politiche di adottabilità, soprattutto da parte della Regione Lombardia».

Sottolineando che «si tratta di un progetto che coniuga qualità produttiva superiore e una quantità di acqua inferiore a quella che richiede una coltura di mais. Un progetto innovativo che cerca di costruire un pezzo di storia e guardare al futuro», l’assessore all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi per parte sua ha sottolineato che più della metà delle risorse regionali del Psr verranno destinate all’innovazione che è anche il motore trainante del progetto Combimais.

«Non dobbiamo abbandonare, trascurare la nostra terra sapendo che i popoli che hanno la terra e non riescono, non possono coltivarla per provvedere al proprio nutrimento sono popoli che emigrano ed emigreranno se non sapremo aiutarli non solo con la nostra tecnologia ma anche trasmettendo loro la passione, l’esempio», ha chiosato Cristiana Muscardini, sottolineando il contributo che l’azienda Folli ha dato al progresso sia agricolo che socio-economico.