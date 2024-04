Continuano i tentativi di truffa con richieste ingannevoli di aiuto a parenti

Non è una novità, ma c’è ancora chi si lascia imbrogliare da messaggi sms da numeri sconosciuti che iniziano con un “Ciao papà” oppure “ciao mamma”, e segnalano poi “ho rotto il telefono”, “mi è caduto il telefono” o “ho perso il telefono” ed invitano a richiamare o mandare un messaggio su un altro numero.

Si tratta potenzialmente di una truffa, come magari è capitato di sentirsi dire da qualche conoscente che ha ricevuto sms simili benché non abbia figli, e la polizia postale ha già avvertito l’anno scorso che “se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di avere rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica, potrebbe trattarsi di una truffa” e che “al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente”.

Pare superfluo dire a qualsiasi genitore di richiamare la persona che dice di non poter più usare il telefonino sul numero di quello stesso telefonino, così da verificare immediatamente che a rispondere sia la persona che si conosce come titolare di quel numero e che dunque il telefonino non è rotto o smarrito. Più opportuno è forse dire di non rispondere mai, per quanta agitazione possa indurre il messaggio ricevuto, al numero di provenienza del messaggio stesso e, anzi, di cancellare completamente quel numero (se possibile, dopo averlo inserirlo prima nella black list dei numeri dai quali non si possa essere contattati). Ovviamente se il messaggio contiene dei link, occorre guardarsi bene dal cliccarci sopra.

È vero infatti che da un sms o da uno scambio via WhatsApp nessuno può rubare nulla, ma rispondere può permettere al cybercriminale di costruire una storia credibile (perché magari arriva a conoscere il nome di un figlio, di un genitore, un indirizzo, la sede di lavoro e così via) su cui basare possibili e prevedibili futuri attacchi.

Chiunque, che abbia intuito la truffa oppure no, può contattare la polizia e segnalarlo (basta che sia polizia, non è necessario che sia specificamente polizia postale).