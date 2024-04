La Germania apre le porte dell’Europa alla cannabis

Non è un pesce d’aprile: da lunedì 1 aprile in Germania è legale l’uso ricreativo della cannabis e da un lato si paventa che la legalizzazione tedesca possa innescare la concorrenza tra i Paesi europei per attrarre imprese e investimenti legati alla cannabis, dall’altro si spera che possa promuovere la cooperazione tra Paesi per risolvere le questioni transfrontaliere legate al commercio di cannabis, come il contrabbando e le incoerenze normative.

Francia, Belgio, Spagna e Paesi Bassi stanno tutti affrontando la questione del che fare col consumo di cannabis e anche in Italia, dove il consumo è depenalizzato e l’uso medico è legale, l’esempio tedesco potrebbe dare impulso a chi si batte per allentare ulteriormente i divieti.

Chi osserva la questione sotto un profilo anzitutto economico, sottolinea che legalizzazione in Germania creerà nuove opportunità economiche legate ai Club. Quanto accade in Usa e Canada, per il coinvolgimento e l’attività dell’industria della cannabis. viene fatto notare, è un punto di riferimento da non sottovalutare: creazione di posti di lavoro e di entrate fiscali, che potrebbe spingere altri Paesi europei a prendere in considerazione politiche simili per trarre vantaggio da un mercato della cannabis in forte espansione.