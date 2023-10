L’India vede il sorpasso sulla Germania come quarta economia mondiale

Pil in crescita costante sopra il 7%, disoccupazione ben sotto il 10%, reddito pro-capite raddoppiato in 10 anni, debito pubblico-PIL intorno al 90% e tasso di inflazione al 6,5%, oltre 50.000 brevetti nell’ultimo quinquennio e più di 100 start-up ”unicorni” (cioè imprese che raggiungono una valutazione di un miliardo di dollari senza essere quotate in una borsa valori). Dopo aver scalzato la Cina quanto a popolazione, con le cifre di cui sopra l’India si appresta a superare la Germania al quarto posto della classifica dei Paesi maggiormente produttivi e ricchi al mondo (la Banca centrale indiana pronostica il sorpasso per il 2025).

Apple già da tempo produce in India smartphone per un valore di 7 miliardi di dollari e ha annunciato di voler aumentare la quota di produzione che attualmente localizza nel Paese, la taiwanese Foxcomm, principale produttore di microchip al mondo, ha deciso di insediarsi vicino a Bangalore e la crisi ucraina con le conseguenti sanzioni occidentali alla Russia hanno fatto dell’India l’hub attraverso il quale il petrolio di Gazprom trova comunque sbocchi di mercato nello stesso Occidente (ovviamente con ricavi anche per Nuova Dehli). Ancora estremamente bassa, secondo le stime dell’Organizzazione mondiale del commercio, la quota di esportazioni di merci dall’India non può che aumentare rispetto all’1,8% del 2021 e questo non potrà che diffondere benessere nel Paese. Morgan Stanley prevede che la classe media con un reddito annuo compreso tra i 10.000 e i 35.000 dollari raddoppierà, fino a comprendere quasi la metà della popolazione entro il 2031, offrendo per la prima volta a centinaia di milioni di persone un reddito disponibile significativo.