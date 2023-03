Un regime che si sforza di ingannare con le apparenze

La barba non fa il filosofo.

Plutarco

Barba non facit philosophum, ossia la barba non fa il filosofo. Ne era convinto Plutarco e lo aveva scritto in uno dei suoi trattati, parte integrante della raccolta intitolata Moralia (Opere morali; n.d.a.). Con quel detto il noto filosofo dell’antichità intendeva evidenziare quello che la saggezza popolare ha riassunto in tanti proverbi che mettono in guardia a non fidarsi alle apparenze. Sì, perché la saggezza umana, basata su secolari esperienze di vita vissuta e sofferta ci insegna ad essere molto attenti alle apparenze. “Sulle apparenze non formar giudizi, perché fallaci son gli esterni indizi”. Così recita uno dei proverbi. E su quel prezioso e sempre valido insegnamento della saggezza umana hanno scritto in molti, tra scrittori e filosofi, compreso anche Carlo Collodi.

Tra le tante bellissime fiabe scritte da Carlo Collodi c’è anche “L’avvocatino difensore dei ragazzi svogliati e senza amor proprio”. Una fiaba che ci racconta di Tommaso, ma che tutti chiamavano Masino. Come ci racconta Collodi “Masino aveva tutti i difetti che può avere un giovinetto della sua età, fra gli undici e i dodici anni”. Si, perché Masino era, tra l’altro, “disubbidiente, goloso, pigro, dormiglione, nemico dell’acqua per lavarsi le mani e il viso”. Ma era anche “spacciatore di bugie all’ingrosso e al minuto, ciarliero, impertinente, rispondiero e avversario implacabile dei libri e della scuola”. Ragion per cui, come ci afferma Collodi, “…la mamma lo sgridava: il babbo lo rimproverava: il maestro lo puniva, i compagni di scuola lo canzonavano della sua buaggine”. Ma Masino era ormai abituato, non si preoccupava più di tanto e diceva fra se e se: “Quando avranno detto ben bene, si cheteranno!”. E così si rimetteva l’animo in pace. Ma un giorno Masino, come ci racconta Collodi, “si ficcò in testa di essere perseguitato ingiustamente”. E ne era convinto che “La colpa, dunque, non è mia. La colpa è della mamma, la quale non si cheta mai; la colpa è del babbo, che urla sempre… la colpa è del maestro, che ha bisogno di farmi scomparire tutti i giorni dinanzi a’ miei compagni di scuola”. Da quel giorno Masino cominciò a pensare alle tantissime ingiustizie che doveva sopportare. E come lui anche tanti altri ragazzi come lui. Perciò un giorno a Masino venne naturale la domanda: “Se mi facessi il difensore dei ragazzi come me?”. Prima pensò di scrivere un libro, una commedia “per dare una buona lezione ai babbi e alle mamme, e per correggere questi signori maestri, che sono peggio di tutti”. Ma poi, pensando alla commedia che poteva scrivere, gli venne il dubbio: “E se per disgrazia me la fischiano?”. No, doveva scegliere qualcosa di meglio. E allora pensò se “non sarebbe più liscia se scrivessi invece un bel raccontino, da mettersi sui giornali?”. Pensato, fatto. Il racconto lo intitolò “Un Ragazzino Modello, ossia una buona lezione per i genitori e per i maestri di scuola”. Il racconto cominciava così: “Masino era il più buon figliolo di questo mondo. Il suo babbo e la sua mamma lo sgridavano sempre, e lui li lasciava sgridare: il suo maestro, per cavarsi il gusto di punirlo, gli levava la colazione, e lui per prudenza faceva colazione prima di andare a scuola. Ma venne finalmente un giorno in cui i suoi genitori e il suo maestro si accorsero d’avere un gran torto a fargli sempre de’ rimproveri, e allora le cose andarono di bene in meglio”. E da quel giorno, come ci racconta Collodi, le cose andarono sempre meglio per Masino. La mamma non solo non lo sgridava, ma gli dava sempre ragione. Lei addirittura consigliava a Masino, quando lui non voleva andare a scuola, che “Per andare a scuola c’è sempre tempo […]. Non studiar tanto, perché a studiare c’è sempre tempo!”. Anche il babbo gli dava sempre ragione. Non solo ma era anche pronto a raccontare ai carabinieri delle punizioni che il maestro costringeva Masino a subire. Il babbo era pronto ad andare e dire al maestro che “…i maestri possono pretendere che i loro scolari sappiano la lezione… ma obbligarli a studiare, no, no, mille volte no!”. E come ci racconta Collodi “…il babbo andò davvero a trovare il maestro, e gli fece una bella lavata di capo, da ricordarsene per un pezzo”. Dopodiché il maestro capì di aver sbagliato e si pentì. E quando Masino andò poi l’indomani a scuola, Collodi ci assicura che il maestro, tenendo il berretto in mano, disse: “Scusa, sai, Masino, se l’altro giorno ti messi in penitenza. Fu uno sbaglio, perdonami: tutti si può sbagliare in questo mondo. Che cosa avevi fatto, povero figliuolo, da meritarti quel castigo? Non avevi imparato la lezione… Ma è forse questa una mancanza? Che forse gli scolari hanno l’obbligo di saper la lezione?”. E leggendo la fiaba possiamo sapere che finalmente “Agli esami della fin dell’anno, il bravo Masino si fece moltissimo onore, e il suo babbo e la sua mamma gli regalarono venti pasticcini e un panforte di Siena”. Quello aveva scritto Masino. Una volta scritto il Racconto, come ci conferma Carlo Collodi, l’autore della fiaba, Masino offrì il testo a “parecchi giornali, ma nessuno volle accettarlo. I più benigni si contentarono di ridergli in faccia”. Allora Masino, si consolò dicendo: “Peccato che nessuno abbia voluto pubblicarmi questo Racconto! Che bella lezione sarebbe stata per i genitori brontoloni e per i maestri tiranni! …. Ma ormai ci vuole pazienza! E i ragazzi, con la scusa di farli studiare, si troveranno sempre perseguitati!….”. Con queste frasi termina il Racconto di Masino che voleva apparire completamente diverso da quello che in realtà era. E, in più, voleva convincere anche tutti gli altri che era proprio come il Masino del Racconto da lui scritto e non quello che conoscevano e sgridavano sempre la mamma, il babbo ed il maestro. Così finisce questa fiaba. E come da tutte le fiabe, c’è sempre tanto da imparare e da tenere bene in testa. Perché potrebbero essere anche nella vita vissuta tante situazioni simili a quelle descritte nelle fiabe. Compresa “L’avvocatino difensore dei ragazzi svogliati …” di Carlo Collodi.

Quanto sta accadendo in queste ultime settimane in Albania, potrebbe servire come soggetto non di una fiaba, ma bensì di un dramma, se non, addirittura, di una tragedia. Ma comunque ha qualcosa in comune anche con la sopracitata fiaba di Carlo Collodi. E la cosa in comune riguarda proprio la disperata tentazione di apparire all’opposto di quello che realmente si è. Da tempo lo sta facendo il primo ministro albanese, che cerca di apparire come un personaggio “interessante, originale e fuori dal comune”. Cercando anche, costi quel che costi, di convincere gli altri di una simile apparenza e soprattutto che lui è una persona perbene. Nonostante la realtà quotidiana, quella vissuta e sofferta, testimonia proprio il contrario. Il nostro lettore è stato da anni informato con tutta la dovuta oggettività, dati e fatti accaduti, documentati e pubblicamente denunciati alla mano, dei continui abusi di potere, dei tantissimi e sovrapposti scandali di corruzione e di malgoverno che coinvolgerebbero direttamente e/o indirettamente proprio lui, il primo ministro albanese.

Ma quanto è accaduto e sta accadendo anche in queste ultime settimane in Albania dimostra senza mezzi termini che ci sono anche molte altre persone, rappresentanti politici ed istituzionali di altissimo livello, che cercano di apparire proprio per quelli che non sono. Come aveva tentato di fare Masino, nella sopracitata fiaba di Carlo Collodi. Ma, facendo riferimento soltanto a quello che è accaduto dall’inizio di questo mese di marzo in poi in Albania, non ci sono dubbi che ci siano anche altre persone che cercano di ingannare con le apparenze e di generare danni e gravissime conseguenze con le loro prese di posizione e le loro decisioni. E che, nascoste ciò, dietro quelle fasulle apparenze, agiscono per quello che realmente sono, recando ulteriori danni. Ma facendo riferimento a quanto è successo dall’inizio di questo mese risulterebbe che ci siano anche dei giudici, che con i veri giudici non hanno niente in comune, i quali, purtroppo, con le loro “decisioni” in palese violazione della Costituzione del Paese e delle leggi in vigore, stanno contribuendo, nolens, volens ad annientare il pluripartitismo ed a consolidare la nuova dittatura in Albania. Basta riferirsi alla decisione presa il 3 marzo scorso da tre giudici della la Corte d’Appello della Giurisprudenza generale di Tirana, in base alla quale è stata negata al maggior partito dell’opposizione di registrarsi per partecipare alle elezioni amministrative del 14 maggio prossimo. Il nostro lettore è stato informato di quella decisione la scorsa settimana (Un regime corrotto e che corrompe, adesso anche smascherato; 6 marzo 2023).

Quanto è accaduto e sta accadendo anche in queste ultime settimane in Albania dimostra senza mezzi termini, sempre dati e fatti documentati e pubblicamente denunciati alla mano, che il nuovo e “riformato” sistema di giustizia ormai è controllato direttamente e personalmente dal primo ministro e/o da chi per lui. Il che significa la violazione del principio della separazione dei poteri, definito da Montesquieu già dal 1748 e che rappresenta un fondamentale criterio per giudicare e valutare se un sistema politico sia democratico, oppure un regime autoritario, una dittatura. Tutto l’operato delle istituzioni del nuovo e “riformato” sistema di giustizia in Albania dimostra e testimonia inconfutabilmente la ben ideata, programmata ed in seguito attuata sottomissione del sistema alle volontà del primo ministro. Il che significa anche il voluto fallimento dei “buoni propositi” con i quali hanno cercato, alcuni anni fa, di convincere tutti sulla “bontà e validità” della riforma del sistema di giustizia in Albania. E si sa che l’ideatore di questa riforma è stata una Fondazione per la Società aperta che fa capo ad un multimiliardario e speculatore di borsa di oltreoceano. I rappresentanti di quella Fondazione ne hanno dichiarato con vanto la loro paternità, riferendosi alla riforma del sistema di giustizia in Albania. Ma non hanno mai ammesso il suo fallimento. E così facendo loro hanno cercato di apparire per quelli che non sono e di convincere anche gli altri e farli credere a quella ingannatrice apparenza. Anche di questa allarmante e preoccupante realtà il nostro lettore è stato da anni e spesso informato.

Quanto è accaduto e sta accadendo, sia prima che in queste ultime settimane in Albania, dimostra senza mezzi termini, sempre dati e fatti documentati e pubblicamente denunciati alla mano, che alcuni miseri individui, ubbidendo alle “direttive” pervenute dagli uffici governativi, fanno di tutto per apparire come i veri rappresentanti politici del maggior partito dell’opposizione. E così facendo diventano sempre più ridicoli ed incredibili. Ma il danno lo stanno recando e come. Chissà perché e per quale profitto?! Si tratta di alcuni individui i quali pretendono di rappresentare il maggior partito dell’opposizione, ma che invece riescono a malapena rappresentare se stessi. Anche perché il loro “capo”, nonostante avesse rassegnato le dimissioni come dirigente del partito il 21 marzo 2022, cioè un anno fa, risulta essere ancora in funzione per il tribunale di Tirana. Chissà perché?! Si sa però che lui, per anni, è stato la “stampella” del primo ministro e come tale sta miseramente servendo anche adesso. Di questi miseri e ridicoli “dirigenti politici” il nostro lettore è stato informato spesso e a tempo debito. Così come è stato informato, altresì, del comportamento di certi “rappresentanti internazionali” in servizio in Albania, nonché di alcuni loro superiori, sia oltreoceano che nelle istituzioni dell’Unione europea. E tutti hanno una cosa in comune; sono degli ipocriti, che predicano bene ma razzolano male, cercando di nascondersi dietro delle ingannatrici apparenze. E così facendo hanno, purtroppo, sostenuto un autocrate, un dittatore che collabora con la criminalità organizzata e determinati raggruppamenti occulti locali ed internazionali.

Chi scrive queste righe è convinto e lo ripete spesso che quello restaurato in Albania in questi ultimi anni è un regime che, tra l’altro, si sforza di ingannare con le apparenze. Lo ha fatto sempre ma soprattutto lo sta facendo adesso,che si trova in vistose difficoltà dovute ai tantissimi scandali che si susseguono e che si sovrappongono. Chi scrive queste righe ha riletto con piacere la fiaba “L’avvocatino difensore…” di Carlo Collodi. Anche perché è convinto che la barba non fa il filosofo. E che le apparenze non possono ingannare a lungo neanche in Albania.