Lettera di Laurie Marker ai Soci e donatori

Cari Amici dei Ghepardi,

Quest’anno è stato un anno positivo per i ghepardi, a partire dalla nascita di quattro cuccioli di un ghepardo liberato di nome Hela. I nuovi cuccioli dimostrano che il nostro programma di rilasci funziona. La riproduzione dà la misura del successo di ogni riabilitazione con rilascio. Abbiamo anche liberato quattro ghepardi adulti in Namibia, Oban, Freddie, Elton and Aasha nel territorio non recintato del Parco Nazionale di Kuno, in India. I quattro stanno bene, esplorano e cacciano in modo indipendente, altro successo di rilasci in natura.

Per più di 45 anni ho diretto la ricerca che caratterizza i programmi del CCF. Grazie al vostro aiuto, stiamo salvando i ghepardi selvatici. Voi potete avere un impatto doppio con una donazione entro il 31 agosto. La vostra donazione verrà raddoppiata fino all’importo di $350,000 durante la Chewbaaka’s Wild Cheetah Challenge.

Dedicata ad uno dei primi ambasciatori del CCF, questa sfida consiste delle varie azioni che conduciamo:

– Riabilitiamo i ghepardi orfani o feriti…

– Rigeneriamo l’habitat e facciamo prevenzione nei conflitti tra umani/animali selvatici

– Preveniamo il commercio illegale di ghepardi quali animali da compagnia esotici

RADDOPPIA LA TUA DONAZIONE PER I GHEPARDI E

DONA ENTRO IL 31 AGOSTO 2023

I programmi di riabilitazione dei predatori richiedono molta ricerca. Quando una specie come il ghepardo scompare dagli ecosistemi, non è molto facile ricrearla. La reintroduzione dei ghepardi in India ha richiesto più di un decennio di ricerche, pianificazione e dibattiti. La loro liberazione nel Parco Nazionale di Kuno ha posto fine a ben 75 anni di assenza della specie in India, e ha riacceso l’interesse verso il ripopolamento di ghepardi nei territori originari della specie.

I costi legati a riabilitazione e rilascio sono elevati, ecco perché abbiamo bisogno del vostro sostegno. Il cibo, le cure veterinarie e gli arricchimenti per ogni ghepardo orfano o ferito residente nel CCF ammontano a più di $5,000 l’anno. Tuttavia, dare ad un ghepardo una seconda opportunità di vita, sia nel nostro centro che in natura, ha un valore incommensurabile. Le vostre donazioni entro il 31 agosto saranno raddoppiate, ma il loro impatto durerà per molti anni a venire.

Il successo delle riabilitazioni e dei rilasci del CCF significa che continueremo a svolgere un ruolo cruciale nell’impegno dei rilasci, dovunque essi avvengano. Va detto però che è molto più semplice mantenere floride le popolazioni di ghepardi nei territori in cui vivono, che reintrodurli là dove si sono estinti. Così, con il vostro sostegno, continueremo nel nostro impegno quotidiano che aiuta coloro che vivono in armonia accanto ai ghepardi. Quindi rispondiamo alle chiamate telefoniche sui conflitti tra umani e predatori, andiamo nelle scuole che si trovano nei territori comunali, accogliamo i nostri visitatori nel centro di educazione, e portiamo a termine i nostri progetti di ricerca a lungo termine che studiano la specie (dal naso alla coda) e il suo ecosistema.

Siamo molto emozionati del recente trasloco dei ghepardi confiscati dalle nostre tre Safe House di Hargeisa al nuovo territorio naturale di Geed-Deeble, che sarà presto il primo Parco Nazionale del Somaliland. Grazie ai vostri generosi contributi, abbiamo concluso da poco il il trasloco nel nuovo Cheetah Rescue and Conservation Centre (CRCC). Tutti i 90 ghepardi ora vivono nel Centro di Soccorso e Conservazione del Ghepardo. Stiamo continuando a creare nuovi habitat, e le vostre donazioni ci aiuteranno a concludere i lavori. I ghepardi hanno potuto godere del nuovo panorama, dei profumi della loro nuova residenza, compresa la vista dagli alberi che crescono nelle recinzioni. Hanno potuto darsi la caccia e giocare tra loro, nascondendosi nell’erba alta…

Cordialmente,

Dr. Laurie Marker

Founder and Executive Director, Cheetah Conservation Fund