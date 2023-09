In memoria di Napolitano

Siamo vicini alla famiglia del Presidente Napolitano nel ricordo degli anni condivisi al Parlamento europeo e delle occasioni di incontro, durante gli anni della sua Presidenza della Repubblica, incontri nei quali la sua fede europeista e l’attenzione alle tante problematiche, non solo italiane, sono state condivise e sono diventare spesso un importante suggerimento.

La sua storia, nelle varie sfaccettature, è la Storia di molti, anni della nostra Italia, ne riposi in pace e resti per in noi il ricordo di un uomo che partendo da posizioni di parte ha cercato di essere il Presidente di tutti.