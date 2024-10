Dalle Filippine ordinativo di 70 velivoli ad Airbus

La compagnia aerea filippina Cebu Pacific ha siglato un ordine fermo con Airbus per 70 A321neo, finalizzando così il memorandum d’intesa annunciato a luglio. L’accordo di acquisto è stato firmato a Manila dall’amministratore delegato di Cebu Pacific, Mike Szucs, e dal vicepresidente esecutivo per le vendite della divisione di Aviazione commerciale di Airbus, Benoit de Saint-Exupery. “La scelta dell’Airbus A321neo sottolinea la nostra attenzione all’efficienza operativa, alla sostenibilità e all’innovazione, assicurandoci di continuare a fornire i più alti standard di servizio riducendo significativamente la nostra impronta di carbonio. Questo traguardo sottolinea il nostro continuo impegno ad ampliare l’accessibilità e la convenienza dei viaggi aerei, sostenendo al contempo i più ampi obiettivi di crescita economica e di connettività delle Filippine”, ha spiegato Szucs.

“La famiglia A320 ha sostenuto la crescita della rete domestica e internazionale a corto raggio di Cebu Pacific negli ultimi vent’anni. Siamo grati alla compagnia aerea per aver continuato a sostenere la nostra linea di prodotti a corridoio singolo più venduta. L’A321neo è molto apprezzato per le sue impareggiabili caratteristiche economiche, le prestazioni e l’efficienza dei consumi. Siamo certi che questi ulteriori aeromobili A321neo contribuiranno fortemente alla prossima fase di espansione del vettore, che utilizza una flotta interamente Airbus, come uno dei principali vettori low cost dell’Asia-Pacifico”, ha spiegato de Saint-Exupery. Cebu Pacific utilizza 61 aeromobili della famiglia A320 sulla propria vasta rete regionale. Impiega inoltre nove A330 widebody su rotte ad alta densità nella regione e verso destinazioni in Medio Oriente. Con l’ultimo ordine, il portafoglio ordini del vettore con Airbus ammonta a 94 aeromobili della famiglia A320neo e sette A330neo.