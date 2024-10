Vivere con un animale da compagnia comporta impegni e doveri ma porta anche tante soddisfazioni

Mentre molti dati ci confermano che viviamo in una società nella quale il disagio sociale è palese e il senso di solitudine aumenta, anche per l’incapacità di comunicare, di rapportarsi con gli altri, causata dall’eccessivo uso dei sistemi informatici che portano ad isolarsi, conforta la notizia che è sempre più forte l’attaccamento degli italiani verso gli animali da compagnia.

Gli animali da compagnia aiutano a ridurre lo stress, ti costringono a relazionarti, a capire i bisogni di un altro essere senziente e il suo modo di comunicare, ti portano a fare più esercizio fisico, anche ad incontrare altre persone. E’ provato da specifici studi che accarezzare il proprio cane o gatto porta ad un abbassamento del ritmo cardiaco, ad una maggior rilassatezza e tranquillità.

Nel 2022 un inchiesta del Censis sul valore sociale dei medici veterinari ha evidenziato come spesso sono proprio i single a sentite la necessità di diventare compagni di un cane o di un gatto.

L’Italia è il secondo Paese europeo per possesso di animali da compagnia, al primo posto l’Ungheria, con quasi 14 milioni di cani dotati di microchip e dieci milioni trecentomila gatti ufficialmente nelle nostre case.

La Lombardia e il Veneto sono le regioni con il maggior numero di cani regolarmente chippati, la chippatura è basilare per recuperare cani smarriti ma in Italia, nonostante le molte, anche recenti, promesse non c’è ancora un’anagrafe nazionale perciò al momento se un cane lombardo si smarrisce in Emilia chi lo trova dovrà rivolgersi ad un veterinario della Lombardia per conoscere l’indirizzo del proprietario del cane smarrito.

Secondo Eurispes un terzo degli italiani vive con un animale domestico e se ne cura al meglio anche dal punto di vista dell’alimentazione e delle cure veterinarie.

Purtroppo, è ancora troppo presente il problema di cani e gatti abbandonati nei rifugi perché si è diventati stanchi o impossibilitati al loro accudimenti e il problema del randagismo, specie nel sud e nelle isole, dovuto anche all’abitudine in campagna di lasciare i cani liberi e non sterilizzati con l’ovvia conseguenza di gravidanze indesiderate e poi dell’abbandono dei cuccioli.

Vivere con un animale da compagnia comporta degli impegni e dei doveri ma porta anche tante soddisfazioni, tanti irripetibili momenti di dolcezza ed amore, tanto beneficio psicofisico e anche maggior capacità di capire altri umani, inoltre se si salva un animale da un rifugio basterà guardare i suoi occhi per capire tante verità anche del nostro cuore.