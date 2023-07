In ricordo di Donatella Albanese Servello

Anche Donatella ci ha lasciato, per anni per noi era la signora Donatella, custode implacabile dell’ufficio del marito, l’on Franco Servello, e infaticabile risolutrice di tutti i problemi e le idee che venivano dal vulcanico e severo deputato che tra Milano, Roma ed il resto d’Italia non aveva mai requie.

Nella loro lunga vita insieme hanno affrontato molte avversità, sconfitto paure ed inganni, difeso identità e speranze, sopportato ingiustizie e assaporato successi, sempre con la stessa normalità di vita.

Da Radio University, nell’ufficio di Franco, alla sede del Msi in via Mancini, da Viale Abruzzi ad altre case ed uffici, sempre pieni di carte, libri, iniziative, non si è mai tirata indietro Donatella, ad ogni comizio era lì, con le sue antipatie e simpatie tenute nascoste per non intralciare quel mondo politico sul quale vegliava e che spesso non le ha riconosciuto il ruolo che rappresentava.

Diciamolo pure, dopo la morte di Franco Servello molti di noi, di quel noi che fummo e che anche a lei dovevamo tanto, avrebbero dovuto starle un po’ vicino, bastava qualche telefonata, magari invitarla qualche volta. Mi diceva “siete rimasti in pochi a ricordarvi di me“, cercavo di distrarla con gli articoli del Patto Sociale così come faceva Benedetta raccontandole di progetti e speranze. Poco prima di Natale, in un bar vicino a casa sua, dove ci eravamo dati appuntamento anche in vista anche del suo compleanno, disse ad Anastasia “lo so che tu piangerai al mio funerale”.

Cara Donatella al tuo funerale piangeremo in tanti, quelli che ci saranno e quelli che non potranno esserci, piangeremo perché con te se ne va un’altra parte del nostro passato, perché il pudore a volte, a volte l’arroganza di credere che si abbia davanti tutto il tempo che si vuole, a volte la superficialità o l’urgenza del presente ci fanno dimenticare che il presente esiste perché c’è stato il passato.

Tu sei stata tanta parte del nostro passato e resterai Presente nel cuore e nella mente di chi ti ha voluto bene.