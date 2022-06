Toghe&Teglie: fish & vegs

Buongiorno, cari lettori appassionati di cucina! Sono Donatella Montagnani, nota nel Gruppo Toghe & Teglie come “La Regina del bollito misto” ma non della preparazione di questo vi illustrerò i segreti, bensì di un altro piatto – decisamente più facile – che con il bollito condivide principalmente la stagionalità: i cardi o cardoni, che ne sono alla base, infatti, vengono piantati in primavera e raccolti alle soglie della stagione fredda.

Va da sé che questo frittino lo potrete preparare unendo alla componente “fish” altri e diversi vegetali anche più di uno contemporaneamente (zucchine, carote, le classicissime patate del più noto fish&chips…) seguendo sostanzialmente gli stessi criteri di cottura, così come in luogo del baccalà – che io normalmente utilizzo – si possono usare code di gamberi, calamari, polipetti: la fantasia non deve mai mancare in cucina.

Passiamo alla mia proposta settimanale: lessate dei cardoni con un po’ di bicarbonato aggiunto nell’acqua di cottura, ultimata la quale li scolerete, asciugherete e strizzerete facendo dei mazzetti.

A questo punto, infarinateli e friggeteli in abbondante olio evo, regolando di sale salare.

Separatamente, friggete anche dei filetti di baccalà che avrete avuto cura di infarinare prima di metterli in padella portandoli a doratura ma non a cottura completa.

Per finire, unite il baccalà ai cardoni, aggiungete un po’ di polpa di pomodoro e proseguite a fuoco molto basso per un quarto d’ora circa, regolando ulteriormente di sale.

Voi direte: facile e saporito ma di questo piatto che ne facciamo? Per esempio l’ accompagnamento originale di un aperitivo invece delle solite olive e patatine, uno spuntino, uno sfizio veloce da preparare per pranzo o cena…la fantasia non deve esserci solo in cucina ma anche a tavola.

Alla prossima!