Toghe&Teglie: i paccheri secondo Grazia

Salve! Sono Grazia Ignatti, avvocata “sudista” trasferita a Mantova del Gruppo Toghe & Teglie: stimolata dal mio amico Giuseppe Barreca – noto in T&T come “L’Accademico del Baccalà” – ho realizzato un piatto facile facile, gustoso gustoso i cui ingredienti sono tipici di questa stagione. In realtà, la ricetta è quella di un condimento che io ho abbinato a dei paccheri ma che, secondo il vostro gusto, potrete utilizzare sia con altri formati di pasta che – per dire – con degli gnocchi o anche per delle bruschette insolite e sostanziose.

Bene, cominciate rosolando in olio evo delle melanzane previamente private della buccia (che conserverete), fatele asciugare dall’eccesso di grasso e raffreddare e poi frullatele con basilico, menta e aglio.

Le bucce di melenzana, tagliate sottili mi raccomando, e messe da parte andranno fritte anche loro ed impiegate per guarnire il piatto.

Separatamente preparate dei pomodorini “in purezza” tagliati a metà o a spicchi e fate rosolare del guanciale senza aggiunta di altri grassi.

Ah! Serve anche della ricotta di pecora che dovrete lavorare con una frusta fino a renderla liscia e omogenea.

Con gli ingredienti di base ci siamo: ora fate bollire e scolate al dente dei paccheri di Gragnano, versateli in una capiente ciotola e unite il condimento lasciando per ultima la ricotta e le bucce di melanzana che aggiungerete all’atto dell’impiattamento.

Insomma, che devo dirvi? Più che una ricetta questa è una poesia…

A presto!