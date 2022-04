Toghe&Teglie: la finta cheesecake

Auguri, auguri, auguri a tutti i lettori anche se questo numero de Il Patto Sociale andrà in distribuzione subito dopo Pasqua: ma gli auguri fanno sempre bene, soprattutto di questi tempi. Sono Anna Paola Klinger, veneziana del Gruppo Toghe & Teglie, e voglio proporvi una ricetta che – nonostante la definizione che ho dato al dolce in questione – non concede nulla al gusto di una “vera” cheesecake, limitandone però l’apporto calorico. Il che, dopo qualche eccesso durante le feste ed in vista della prova costume, non guasta.

Vediamo come fare una torta da quattro porzioni circa: intanto procuratevi 200 grammi di farina mandorle, un uovo, 50 grammi di burro chiarificato, 20 grammi di eritritolo (che non è un esplosivo ma un ottimo dolcificante naturale facilmente reperibile nei supermercati), 200 grammi di ricotta di pecora, sei/otto gocce di stevia, 50 grammi di fragole o ribes.

Preparare la vostra deliziosa tortina è poi molto facile: mescoliate uovo, eritritolo, burro e farina di mandorle e ne ricaverete un “finta” pasta frolla.

Mettetela in frigorifero per 15 minuti, poi stendetela su teglia da 18 cm di diametro e infornate a 180 gradi per altri 15 minuti.

Intanto che la “finta” pasta frolla cuoce, lavorate la ricotta con la stevia e 20 grammi di fragole a pezzi. Estraete la base dal forno, riempitela con l’impasto di ricotta rimettetela per altri 15 minuti in forno.

Quando sarà raffreddata guarnitela con le rimanenti fragole che nel frattempo avrete frullate.

Ora, di nuovo in frigo un’ora prima di essere consumata.

Facile, veloce, appetitosa e leggera. Finta, sì, ma senza nulla togliere al piacere di un dolce.

Alla prossima!