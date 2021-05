Toghe&Teglie: la millefoglie di pesce spada

Buona settimana a tutti, sono Enrico Ghezzi, avvocato milanese del Gruppo Toghe & Teglie; nei giorni scorsi i miei amici hanno particolarmente apprezzato una mia ricetta fino a stimolarmi a proporla anche in questa rubrica: molto semplice, fresca (il che, con la stagione in arrivo, è ideale) e che celebra – passatemi il termine – una volta di più la versatilità di quel delizioso ingrediente che è la stracciatella.

Iniziamo! Procuratevi innanzitutto del pesce spada tagliato a fettine molto sottili e mettete in infusione del basilico in olio evo lasciandolo “riposare” per almeno un’ora; la sera prima, in una ciotola di coccio lasciata fuori dal frigo sarebbe l’ideale.

Adesso salate e pepate il pesce spada che avrete disposto su un tagliere e preparate le sfoglie…Ah, già! Per fare questo piatto serve del pane carasau che – volendo – potrete prima intiepidire e rendere più croccante in una padella anti aderente senza aggiunta di condimenti.

In una ciotola avrete, altresì, preparato sfilacciandola della stracciatella di latte vaccino.

Semplicissima la realizzazione una volta disposti a portata di mano gli ingredienti: componete la millefoglie alternando gli strati pane carasau, carpaccio di spada, pane carasau, stracciatella e così realizzando quanti strati si vuole badando bene che stracciatella e spada siano sempre separati da una sfoglia di carasau e condendo ogni strato con un fil di olio al basilico.

Già fatto? Sì, già pronto e – assicuro – si tratta di un piatto gustosissimo.

Alla prossima!