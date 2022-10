Toghe&Teglie: l’autunno in tavola

Buona settimana a tutti i lettori di questa rubrica: sono Roberta Quercioli, avvocata genovese del Gruppo Toghe & Teglie. Insieme al mio compagno, Enrico Pincione, timido ma attivo membro di T&T, abbiamo preparato questa torta salata – un genere culinario tipicamente ligure – che celebra, con i suoi ingredienti, l’arrivo dell’autunno…perlomeno quello “da calendario”: ed è una stagione che sa proporre sapori vari ed intensi.

Ordunque: procuratevi una zucca da un chilo circa – mantovana, se possibile – mondatela, spezzettatela e cuocetela al vapore.

Intanto che la zucca cuoce, fate altrettanto mettendo in una padella spicchi d’aglio, a piacere e gusto, rosmarino e dei funghi tagliati a fette sottili (noi abbiamo usato quattro champignons ma vanno benissimo dei porcini) con un giro d’olio evo e fateli appassire, quindi metteteli da parte in una ciotola.

Nella stessa padella fate altrettanto appassire un porro sminuzzato, aggiungete quindi la zucca e fate andare a fuoco moderato per una decina di minuti.

A cottura ultimata versate il tutto nella ciotola che già “ospita” i funghi, aggiungendo un uovo intero, parmigiano, maggiorana, prescinseua (come non sapete cos’è? A Genova lo sanno tutti! È un prodotto caseario dal sapore acidulo con una consistenza tra la ricotta e lo yogurt) e se non la trovate potrete usare della ricotta morbida, sale e pepe q.b..

Ora versate tutto in una sfoglia ma sarebbe preferibile quella che si chiama pasta matta, facile anche da preparare in casa in pochi minuti impastando farina 00, un po’ di vino bianco, sale fino e olio d’oliva e senza burro o lievito.

Abbiamo quasi finito, basta porre il tutto in una teglie e infornare a 170 gradi per 40-45 minuti.

E l’ autunno è in tavola!