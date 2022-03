Toghe&Teglie: vellutata di patate e broccoli

Ussignur, che emozione cari lettori!…Mi chiamo Elena Scarabelli, avvocata milanese del Gruppo Toghe & Teglie e questa settimana sono all’esordio in questa rubrica: il piatto che propongo è molto semplice ma si presenta bene, è tanto leggero quanto gustoso e con gli ultimi freddi va benissimo.

Dunque: procuratevi delle patate (che nelle minestre soprattutto nelle vellutate vanno sempre benissimo) e dei broccoli e cucinate entrambi bolliti o al vapore, una soluzione che garantisce di conservare meglio i sapori e i valori nutrizionali: a cottura ultimata, condite le patate con olio sale pepe e un’erba aromatica a piacere (prezzemolo o rosmarino) e, se piace, con aglio tritato finemente.

I broccoli, invece, andranno spadellati con aglio, olio evo e peperoncino.

Separatamente (io ho usato il bimby) fate bollire dei porri (350 grammi in 320 di brodo di verdure classico: carote, zucchine, patate) con mezza cipolla e – aggiustati di sale – frullateli insieme ad una parte delle patate e dei broccoli.

Con la rimanente parte delle patate, da mixare separatamente, usando un coppapasta, formate dei cilindri come si vede nella foto e teneteli da parte per la guarnizione finale insieme a ciuffi dei broccoli scampati anch’essi al frullatore.

Se la consistenza della vellutata non vi sembra quella giusta (deve essere cremosa e non troppo liquida) ci si può aggiungere un po’ di panna oppure, come ho fatto io, un cucchiaino di amido di mais per addensarla senza appesantirla…vabbè che qui non si viene a leggere per fare la dieta…quindi potreste anche pensare di servire in tavola con delle fette di pane di grano duro abbrustolito.

Per oggi è tutto, alla prossima!