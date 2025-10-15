Cordoglio per i tre carabinieri uccisi

La redazione del Patto Sociale e Cristiana Muscardini sono vicine, con profondo dolore e sentita partecipazione, alle famiglie dei carabinieri vigliaccamente uccisi a Castel D’Azzano, rivolgono all’Arma un sentito ringraziamento per l’impegno e la fatica profusi ogni giorno, insieme a Polizia, Vigili del fuoco e Guardia di Finanza. Ai molti feriti il nostro sincero augurio con la speranza che si creino condizioni per impedire che tali criminali gesti possano ripetersi.