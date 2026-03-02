Immagine tratta da Pixabay
AttualitàIn Evidenza

Da che parte stare

Foto di Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Invia un'email 2 Marzo 2026
1 minuto di lettura

Telegram, con 90 milioni di utenti russi, sarà completamente bloccato dal regime di Putin che ormai, da lunghissimo tempo, sta impedendo ai suoi cittadini ogni possibilità di avere notizie da una stampa libera.

Contemporaneamente Putin accusa gli Stati Uniti ed Israele di violazione delle leggi internazionali perché sono intervenuti in Iran per impedire che il sanguinoso regime degli ayatollah possa minacciare i paesi vicini, con la bomba atomica, e per dare una speranza di libertà agli iraniani che, da anni, stanno combattendo per la loro libertà subendo delle vere e proprie uccisioni di massa.

A prescindere da personaggi equivoci come Orban, per non dire di peggio, i paesi europei sanno bene da che parte sta la ragione ed il diritto e continuano nel loro impegno in aiuto dell’Ucraina, occorre però che gli Stati Uniti si dimostrino finalmente più decisi nei rapporti con lo zar, troppe volte Trump si è dimostrato accondiscendente.
L’attacco all’Iran avrà anche il vantaggio di impedire all’Iran di continuare a fornire i suoi micidiali droni alla Russia, che paga generalmente in oro, e che massacrano i civili ucraini.

Tag
Foto di Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Invia un'email 2 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di Cristiana Muscardini

Cristiana Muscardini

Articoli Correlati

L’ossimoro bellico

2 Marzo 2026

Brilli la fiamma

28 Febbraio 2026

Italia insieme a Kenya e India per promuover l’intelligenza artificiale in Africa

25 Febbraio 2026

24 febbraio

25 Febbraio 2026
Pulsante per tornare all'inizio