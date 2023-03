Tranquilli, l’invasione non è ancora cominciata. Non sono le parole birichine di un leader cinese in viaggio d’affari.

Loro, si sa, sorridono sempre anche quando sono seri e, dunque, non devono darsi troppo da fare per conquistare la nostra simpatia e vendere i loro prodotti.

Nulla di tutto questo.

La nuova via della seta si insinua e snoda nelle nostre vite senza bisogno di ammiccamenti e sorrisi suggerenti.

La signora, invece, ha un vago accento svizzero. E’ bella, madre di famiglia, ma, come dire, allo stesso tempo adolescente, collegiale, virginale. Tutto il contrario di me che, quando ero piccolo e frequentavo le scuole pubbliche volevo diventare grande e, per questo, desideravo scoprire le segrete cose degli adulti incominciando dal chiamarle con il loro nome.

Che fatica scorrere il vocabolario e maneggiare la sua indispensabile chiave di lettura: l’alfabeto.

Fortuna è che tutto quello che era veramente importante ed eccitante era sotto la lettera c…

Il che, come si diceva una volta, ha di molto, agevolato la mia formazione.

Ed ora arriva lei, signora “Ricola”, con le sue bottigliette d’acqua a riportare indietro le lancette dell’orologio.

La prego non sia crudele e non vanifichi quei miei antichi sforzi. Soprattutto non si presti e sia clemente con le sue stesse compagne di genere, quelle che una volta si chiamavano donne.

Mi dispiace dirglielo ma se a fare da cassa di risonanza alle nostre e vostre gocce di urina continuerà ad essere il vile metallo del “vasino” siamo molto lontani dal pregiato cristallo del mitico tetto da sfondare. Plin Plin.