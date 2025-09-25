25ª Giornata europea delle lingue: celebriamo il multilinguismo nell’UE

Il 26 settembre la Commissione europea e il Consiglio d’Europa celebrano il 25° anniversario della Giornata europea delle lingue, ribadendo il proprio impegno comune a promuovere il multilinguismo quale pietra angolare della democrazia, dell’inclusione e della competitività.

Fulcro delle celebrazioni la diversità linguistica dell’Europa, insieme a un’esortazione, rivolta alle persone di tutte le età, a proseguire l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita. Le attività previste contemplano tutto lo spettro linguistico, comprese le lingue regionali e minoritarie dell’UE, oltre che le lingue apportate dalla migrazione e le lingue dei segni, rispecchiando tutto il vivace patrimonio culturale e sociale del nostro continente.

Lanciata nel 2001 sulla scorta dell’Anno europeo delle lingue, la Giornata europea delle lingue è diventata nel tempo una celebrazione annuale.

Per celebrare questo importante anniversario ed evidenziare il ruolo della motivazione nell’apprendimento delle lingue, le due istituzioni hanno recentemente lanciato un Manifesto di motivazione.