Corea del Sud e Ue studiano come migliorare le relazioni commerciali ed industriali

Corea del Sud e Unione europea hanno istituito un comitato congiunto speciale per affrontare nuove questioni commerciali ed economiche, tra cui le iniziative europee in materia di regolamentazione industriale. Lo ha reso noto il ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia sudcoreano. Il Comitato specializzato Corea del Sud–Unione europea sulle questioni emergenti in materia commerciale ed economica ha tenuto la riunione inaugurale a Seul, presieduta dal viceministro sudcoreano del Commercio Park Jung-sung e dalla direttrice generale europeo per il commercio e la sicurezza economica Sabine Weyand. Il nuovo organismo mira a coordinare la risposta ai cambiamenti del commercio globale, tra cui la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento e l’aumento delle politiche protezionistiche.

Nel corso dell’incontro le parti hanno discusso questioni pendenti, inclusi minerali strategici, catene di fornitura e tecnologie avanzate. È stata condivisa l’esigenza di rafforzare la cooperazione sui minerali strategici, settore in cui entrambe le economie presentano una limitata capacità produttiva, nonché di valutare risposte comuni alla crisi in Medio Oriente tra economie considerate affini. Per quanto riguarda le recenti iniziative normative europee in ambito industriale, Seul ha accolto favorevolmente l’intenzione dell’Ue, prevista nella versione finale della legge sull’accelerazione industriale, di garantire un trattamento equivalente ai prodotti provenienti da Paesi legati da accordi di libero scambio. La Corea del Sud ha tuttavia sollecitato ulteriori chiarimenti su alcune incertezze ancora presenti nel provvedimento e ha sottolineato che eventuali riduzioni delle quote di acciaio esenti da dazi dovrebbero essere coerenti con le regole del sistema multilaterale del commercio e non limitare eccessivamente l’accesso delle imprese sudcoreane al mercato europeo.