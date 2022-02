Giornata del 112: salvare vite umane raggiungendo in modo rapido e semplice i servizi di emergenza ovunque nell’UE

L’11 febbraio l’UE ha celebrato il numero d’emergenza unico 112. La giornata è volta a informare sul 112 mediante il quale chiunque, in qualsiasi paese dell’UE, può raggiungere i servizi di emergenza.

Nei 30 anni di operatività del 112, la Commissione si è costantemente adoperata per garantire che tutti possano utilizzare il numero d’emergenza in modo facile ed efficace, sfruttando le ultime tecnologie. Le norme dell’UE sulle telecomunicazioni sono mirate a far sì che la più recente tecnologia degli smartphone, nota anche come localizzazione mobile avanzata, venga impiegata per localizzare il chiamante (con una precisione fino a 5 metri) e condividerne rapidamente la posizione con gli operatori dei servizi di emergenza.

La Commissione sta lavorando a misure volte a migliorare ulteriormente le comunicazioni di emergenza in tutta Europa. Le misure, che saranno presentate entro la fine del 2022, dovrebbero rendere più efficace la trasmissione delle chiamate al centralino di emergenza più vicino, nonché garantire che le persone con disabilità abbiano pari accesso ai servizi di emergenza e che la trasmissione della localizzazione del chiamante sia accurata e rapida.

Il nuovo regolamento sul roaming, che consentirà agli europei che si recano in altri paesi dell’UE di continuare a usare il proprio telefono all’estero senza costi aggiuntivi, garantirà inoltre una localizzazione più precisa in situazioni di emergenza e che le comunicazioni di emergenza siano gratuite. Entro giugno 2023, quando si viaggerà all’estero si riceverà automaticamente dal proprio operatore un SMS che informa del 112 e dei mezzi alternativi disponibili per accedere ai servizi di emergenza per le persone con disabilità, ad esempio mediante comunicazione testuale o app in tempo reale.

Ogni anno, in tutta l’UE, l’11 febbraio vengono organizzate attività per promuovere la conoscenza del numero d’emergenza unico europeo.

Fonte: Commissione europea